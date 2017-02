„Obchod se zbraněmi mezi roky 2012 - 2016 dosáhl nejvyššího objemu ve srovnání kterýmkoli pětiletým obdobím od konce studené války,“ uvedl v prohlášení institut. Vývoz a dovoz zbraní sleduje od roku 1950. Rekordní objem zaznamenal obchod se zbraněmi začátkem 80. let.

V posledních pěti letech měly země Asie a Oceánie na dovozu zbraní podíl 43 procent, což je nárůst o 7,7 procentního bodu oproti letům 2007 - 2011.

Podíl zemí Blízkého a Středního východu a stoupl ze 17 procent na 29 procent. Poté následuje s 11 procenty Evropa, Severní a Jižní Amerika (8,6 procenta) a Afrika (8,1 procenta).

Transfers of major weapons in 2012–16 reached their highest volume for any 5-year period since the end of the cold war. #SIPRIFacts pic.twitter.com/K9ev7AtgPP