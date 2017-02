Volkswagen zatím zřizuje parkovací místa v areálu továrny v Emdenu a v blízkém okolí. "Hledáme další prostory v okruhu až 100 kilometrů," uvedl mluvčí podniku. Předpokládá se, že zajištění dodávek nových záklopek by mohlo trvat několik týdnů.

K požáru haly v ČR podle DPA došlo před třemi týdny, podrobnější informace však agentura neposkytla. Mohla by to být továrna na výrobu plastových dílů do automobilů v průmyslové zóně Joseph u Havraně na Mostecku, kde hořelo 22. ledna.

Volkswagen, jehož součástí je rovněž mladoboleslavská Škoda Auto, je největší automobilkou v Evropě. V loňském roce firma vystřídala japonského konkurenta Toyota v čele světového automobilového trhu, když navzdory skandálu s měřením emisí zvýšila globální prodej o téměř čtyři procenta na rekordních 10,3 milionu vozů.