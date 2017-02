Praha již nyní jedná o koupi minoritní části akcií. Jaké množství a kolik by stály, zatím není jasné. PVK mají pronajatu vodohospodářskou infrastrukturu od městské firmy Pražská vodohospodářská společnost (PVS) do roku 2028.

"Se společností Veolia jsme se domluvili, že bychom rádi smlouvu revidovali. To znamená, že budeme příští týden na únorové jednání zastupitelstva předkládat ke schválení záměr, že chceme vstoupit do struktury PVK," řekl Procházka.

Jak velký podíl by metropole koupila, bude podle Procházky záležet na dalších jednáních, stejně tak ještě není vyčíslena jejich cena. "Rádi bychom vyjednávali o výši podílu města, výši dividend, o situaci investic do infrastruktury a také konci nájemní smlouvy," řekl.

Nevýhodné smlouvy



Po skončení smlouvy v roce 2028 by Praha byla ráda jediným vlastníkem PVK. "Ambice města taková je. Jakou by to mělo formu, to je věc jednání. Rádi bychom je zvládli do poloviny letošního roku," řekl Procházka.

PVK se k současným jednáním nechce vyjadřovat. "S městem jednáme, ale konkrétní informace zveřejňovat ani komentovat nebudeme," řekl mluvčí PVK Tomáš Mrázek.

Vodní hospodářství v Praze provázejí složité smluvní vztahy, o jejichž nevýhodnosti se diskutuje řadu let. PVK v 90. letech od státu koupila francouzská Veolia. Vodovodní síť má na základě dodatku z roku 2013 pronajatou do roku 2028. PVK ročně utrží pět miliard korun, Praze za pronájem vrací asi dvě miliardy korun a další částky vkládá do oprav sítí. Podle kritiků ale do oprav investuje jen zlomek zisků.

Francouzská firma v minulosti za ovládnutí PVK zaplatila sedm miliard korun, většina peněz se podle vedení PVK rozpustila ve státním rozpočtu.