Šéf norských aerolinek Bjørn Kjos serveru řekl, že aliance nízkonákladových aerolinií by zvýšila jejich konkurenceschopnost na americkém, evropském, blízkovýchodním a asijském trhu.

Kjosovým záměrem je uzavřít partnerství s Ryanairem do konce roku 2017, které by zákazníkům umožňovalo rezervovat si navazující lety u obou společností.

Cestující Ryanairu vystupují v Ostravě z letu z Londýna.

FOTO: Pavel Karban, Právo

„V tu chvíli má cestující přístup k obrovské síti. Nejen lety Norwegian Air, ale i Ryanair. Takže mohou letět levně nejen z bodu A do bodu B, ale i z bodu A do bodu B a do bodu C, na množství míst, které bychom sami neobsloužili,“ uvedl Kjos.

Levné aerolinky letí



Snahy o partnerství s dalšími nízkonákladovými aerolinkami jsou součástí plánu na rozsáhlou mezinárodní expanzi norské společnosti.

Kjos se domnívá, že výrazná přítomnost Ryanairu ve španělské Barceloně a v domovském Irsku, by vhodně doplnila rostoucí portfolio Norwegian Air.

Ilustrační foto

FOTO: Ondřej Kořínek, Novinky

Ryan Air od podzimu 2017 zavede přímé lety z Prahy do Madridu, Barcelony a Krakowa. Irská lowcostová aerolinka navíc v roce 2016 předstihla v počtu přepravených pasažérů německou Lufthansu. Se 109,7 miliónu přepravených osob se stala v tomto ohledu největším evropským leteckým přepravcem. [celá zpráva]