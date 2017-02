Česko má nejnižší nezaměstnanost z celé EU před Německem, na přelomu roku se pohybovala kolem 3,5 procenta, vyplývá ze srovnání Eurostatu.

„Firmy stále hlásí nedostatek kvalifikovaných i nekvalifikovaných zaměstnanců. Ostatně průzkumy mezi firmami naznačují, že nedostatek zaměstnanců se stává stále větší bariérou pro růst výroby našeho největšího odvětví, tedy průmyslu,” řekl ekonom ČSOB Petr Dufek.

Podle místopředsedy Asociace exportérů ČR Otto Daňka český průmysl trápí nedostatek pracovníků už několik let, teď se situace ještě zhoršila.

Že vláda uvolnila vstup 3650 Ukrajincům do ČR, je spíše výsměch než pomoc průmyslu Otto Daněk, místopředseda Asociace exportérů

„Snaha většiny dnešní mladé populace je vedena za ziskem vysokoškolského titulu, a pokud možno co nejsnazší cestou, kterou rozhodně není studium na technikách. V minulém roce však se objevil nový problém, a to absolutní nedostatek téměř všech dělnických profesí, a to dokonce i bez odborného vzdělání,” sdělil Daněk Novinkám.

„Mírně s nadsázkou je sháňka pouze po rukou, a to i bez hlavy,” glosoval. Podle odhadů nyní trhu chybí 150 tisíc párů rukou.

Země s nejnižší nezaměstnaností v EU

Podle Hospodářské komory ČR musejí stovky firem v zemi kvůli nedostatku zaměstnanců odmítat zakázky.

Z téměř čtyř stovek tisíc nezaměstnaných registrovaných na úřadech práce podle něj část ztratila pracovní návyky, jiní jsou pro průmysl nevhodní.

Chybí řidiči a technici



„Zbude asi 55 tisíc lidí, kteří jsou však lokalizováni v částech republiky, kde není průmysl, a stěhovat se tito lidé nebudou i proto, že většinou není pro ně k dispozici ani přijatelné bydlení v průmyslových oblastech. To, že vláda uvolnila vstup 3650 Ukrajincům do ČR, je spíš výsměch než účinná pomoc průmyslu,” uzavřel Daněk.

Tradičně velká poptávka je po technických profesích napříč všemi obory. „Právě v této oblasti se zaměstnavatelé nejčastěji potýkají s problémem najít kvalifikované zaměstnance,” potvrdila Novinkám mluvčí úřadu práce Kateřina Beránková. Nedostává se také například řidičů kamiónů či autobusů.

„Dlouhodobě je samozřejmě nejvyšší poptávka po kvalifikovaných zaměstnancích. Nejvyšší nedostatek pracovní síly se týká především technických oborů a IT segmentu. Aktuálně se však trh práce potýká i s nedostatkem pracovníků s nižší kvalifikací,” potvrzuje Radovan Hypš, spoluzakladatel pracovního portálu Jenprace.cz.

„Zaměstnavatelé stále využívají při hledání zaměstnanců klasické pracovní portály, kam vloží nabídku a čekají, jestli se jim někdo ozve. Toto pasivní hledání ve dnešní době nefunguje. Náš portál se zaměřuje na aktivní oslovování, kdy díky vývoji speciálního algoritmu umíme aktivně oslovit konkrétní cílovou skupinu potenciálních zaměstnanců,“ dodal.

Tlak na mzdy a inflaci



„Nízká nezaměstnanost je sama o sobě dobrou vizitkou: znamená to, že o produkty dané ekonomiky je enormní zájem. Nezaměstnanost v Česku už je ale pod všemi odhady přirozené nezaměstnanosti,“ řekl Novinkám ekonom České spořitelny Michal Skořepa.

„Makroekonomické dopady jsou proto jasné: roste tlak na zvyšování mezd a následně i cen. Česká národní banka mimo jiné i díky tomu začíná opět dosahovat svého inflačního cíle, což jí dovolí brzo opustit svůj závazek slabé koruny,“ uvedl.

Aktuální potíže firem sehnat pracovníky jsou ale podle něj v jednom ohledu pozitivní: v delším časovém horizontu bude tento problém tlačit firmy k investicím do automatizace. „Česká ekonomika se díky tomu bude posouvat směrem k vyšší produktivitě, vyšší přidané hodnotě a opět k vyšším mzdám,” dodal Skořepa.

Nezaměstnanost v regionech v lednu 2017. Úřad práce používá jinou metodiku než ČSÚ, jeho odhad je proto vyšší.

Problém sehnat zaměstnance mají například v továrně na výrobu kabelových svazků v Bruntále. A to i přesto, že je ve městě desetiprocentní nezaměstnanost.

Firmy si přetahují zaměstnance

„Když jsme hledali místo pro náš závod, vybrali jsme si Bruntál také proto, že je tady po práci poptávka. Dnes víme, že i tady je řada lidí, která asi nikdy pracovat nebude,“ povzdechl si majitel firmy Josef Hronovský. [celá zpráva]

„Odrazem nedostatku zaměstnanců je následně zrychlení růstu mezd, kdy se podniky snaží získat nové pracovníky příznivějšími finančními i nefinančními nabídkami, což v některých případech vede i k přetahování kmenových zaměstnanců ke konkurenci,” dodal Dufek.

Podle něj má Česko ale dost pružný trh práce. V dobách hospodářského poklesu firmy dokážou pracovní místa rychle likvidovat, v dobách růstu zase velmi rychle vytvářet, což je podle ekonoma relativní výhoda ve srovnání s většinou zemí západní Evropy.