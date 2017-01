„Oxfam opět přišel se zprávou, která démonizuje kapitalismus, zatímco cudně mlčí o skutečnosti, že svobodné trhy jenom za poslední rok pomohly 100 miliónům lidí z chudoby,” reagoval na zprávu Mark Littlewood z londýnského Institutu pro ekonomické záležitosti.



While wealth of world's billionaires skyrockets, 1 in 10 people survive on less than $2/day https://t.co/gfpjDxRXzA Time to #EvenItUp #wef17 pic.twitter.com/hBegRmkXkm — Oxfam International (@Oxfam) 16. Januar 2017

Oxfam na druhé straně tvrdí, že z jeho statistiky vyplývá, že rozdíl mezi bohatými a chudými je „mnohem větší“ než se obával. „Je nestoudné, že tolik bohatství je v rukou několika jedinců, když každý desátý člověk na světě musí přežít se dvěma dolary na den," domnívá se šéfka Oxfamu Winnie Byanyimová.

„Na to, že jde o charitu bojující proti chudobě, jsou až podivně zaujatí bohatými,“ reagoval na její tvrzení Littlewood.

Z údajů Světové banky vyplývá, že extrémní chudoba se v roce 2015 poprvé týkala méně než deseti procent světové populace, když klesla na 9,6 procenta. Právě tito lidé žijí z 1,9 amerického dolaru na den.

25 years ago more than 3rd of the world’s population was living below international poverty line. By 2015 percentage has fallen to 9.6% pic.twitter.com/uZH0JeyCiX— Bloomberg PL (@Bloomberg_PL) 16. ledna 2017