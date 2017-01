Agentura pro životní prostředí (EPA) uvedla, že automobilce hrozí pokuta 44 539 dolarů (1,13 miliónu korun) za každý vůz, kterého se skandál týká. To v přepočtu znamená 4,63 miliardy dolarů (zhruba 118 miliard korun).

Ještě před oficiálním oznámením EPA o obvinění ve čtvrtek informovaly zpravodajské agentury. Fiat Chrysler se stal druhou automobilkou po německém Volkswagenu, která čelí obvinění z obcházení měření misí. [celá zpráva]

The shares pared losses after the CEO’s conference call, trading down 10 percent to $9.95 as of 4:15 p.m. in NY https://t.co/ms2z2c5y0c pic.twitter.com/Ytcw3bgYp7