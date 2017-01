Banka měla investorům poskytovat zavádějící informace o kvalitě hypotečních cenných papírů.

Pokud by sankce dosáhla částky do deseti miliard dolarů (asi 256 miliard korun), v centrále Royal Bank of Scotland by si „mohli gratulovat”, napsal server BBC s odkazem na informace akcionářů.

Zatím největší problémy v této kauze měla Deutsche Bank. Americké ministerstvo financí jí uložilo pokutu ve výši 14 miliard dolarů (zhruba 357 miliard korun). Částka se blížila tržní hodnotě banky před tím, než se dostala do problémů, a byla považována za neúnosnou. [celá zpráva] Akcie banky na konci září krátce dosáhly třiatřicetiletého minima.

Na konci loňského roku se Deutsche Bank podařilo sankci usmlouvat na částku 7,2 miliardy (zhruba 184 miliard korun). [celá zpráva]

Podobné problémy zažívala také švýcarská Credit Suisse. Původně ji hrozila pokuta ve výši sedmi miliard dolarů (až 180 miliard korun), nakonec zaplatí 5,3 miliardy dolarů (130 miliard korun). [celá zpráva]