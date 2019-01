Tomáš Holý, Novinky

Údaje Českého statistického úřadu říkají, že v letech 1980 až 1989 byla cena másla jednotná - kilo za 40 korun. „Dříve se máslo uměle zlevňovalo. Byla záporná daň z obratu, stejně jako na většině mlékárenských výrobků,“ řekl Novinkám obchodní ředitel Madety. Podle něj se to tím hodně zkreslovalo.

„Cena v roce 1989 odpovídá těžce dotovanému zemědělství. Neodpovídala skutečné výrobní ceně,“ řekl prezident agrární komory Jan Veleba.

Za drátky tahá EU a mlékaři

Po pádu minulého režimu cena osm let už jen nepřetržitě rostla, s výjimkou let 1992 a 1993. V roce 1997 se dostala až nad sto korun za kilo. Poté se však začala rychle propadat a pod stovkou cena zůstala až do vstupu Česka do Evropské unie.

foto: Novinky/Ondřej Lazar Krynek

„Od roku 1997 byl pokles díky fenoménu obchodních řetězců, které stlačily ceny dolů. Dalším obdobím je vstup do EU, kdy otevření hranic ovlivnilo strmý vzestup. došlo k procesu sbližování cen,“ vysvětlil Veleba.

Podle něj pak následující rok nastala stabilizace trhu, kdy se ceny srovnávaly s těmi v Německu. Následný pokles v letech 2005 a 2006 byl ovlivněn výkupními cenami mléka farmářů. V současnosti jsou výkupní ceny nad deseti korunami za litr mléka.

„Těžko se určuje, co bude dál. Bude pokračovat tlak na snižování cen mléka a mlékárenských výrobků. Na podzim by ale mohlo dojít k opačnému trendu,“ dodal prezident Agrární komory.