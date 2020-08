Změny klimatu jsou vážný problém, myslí si tři čtvrtiny Čechů

Nikoli nafouknutá bublina, ale vážný problém. To je přesvědčení tří čtvrtin Čechů podle průzkumu agentury Behavio. Češi nehledí do blízké budoucnosti planety s velkou nadějí, většina se přiklání k názoru, že za třicet let bude existence na Zemi obtížnější. Tomu, že nás čeká v roce 2050 lepší život, věří jen 12 % Čechů.