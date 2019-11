Zimola zakládá hnutí Změna 2020

Jak Právo zjistilo, na jeho popud požádal radní Týnu nad Vltavou David Slepička (ČSSD) ministerstvo vnitra o registraci politického hnutí Změna 2020.

„Mám informaci, že politické hnutí Změna 2020 požádalo o registraci, nežádal jsem ale o ni já. Stále jsem totiž krajský předseda ČSSD. Na účast v krajských volbách tohoto hnutí se tedy musíte ptát zakládajících členů, mezi které já v tento moment nepatřím,“ napsal Právu Zimola.

Slepička však Právu řekl, že o registraci politického hnutí požádal ministerstvo vnitra na žádost Zimoly. „Víc by k tomu asi řekl pan Zimola, s jakým záměrem to bylo založeno. Na základě jeho požádání jsem do toho šel,“ sdělil Slepička. Zimola však na další otázku k této věci Právu neodpověděl.

Zadní vrátka

Kandidaturu Změny 2020 v krajských volbách Slepička nevyloučil, zatím o ní prý však nebylo rozhodnuto. Na otázku, proč hnutí zaregistroval, řekl: „No abychom měli zaregistrované hnutí. Není záměrem štěpit soc. dem. V tuto chvíli, nevím, jak bych to řekl. Jsou to zadní vrátka?“

O budoucnosti hnutí by se prý mělo rozhodnout do konce roku. „Jestli budeme kandidovat pod Změnou 2020 nebo pod ČSSD, to nyní není otázka na stole. V tuto chvíli jsme prostě jen zaregistrovali hnutí. Uvidíme v příštích dnech, jak to bude pokračovat. V tuto chvíli není záměr odcházet nebo kandidovat,“ uzavřel Slepička pro Právo.

O plánu Zimoly založit vlastní stranu či hnutí informovalo Právo už na konci září. Tehdy k tomu bývalý jihočeský hejtman redakci sdělil: „K založení vlastní politické strany nebo hnutí mě spousta mých spolustraníků vyzývá už delší dobu. To nelze ignorovat a nelze o tom nepřemýšlet. Počkejme si ale, jak se věci budou vyvíjet dál a jak se bude chovat vedení ČSSD směrem k regionům.“

Kdo bude lídr

Jihočeská hejtmanka za ČSSD Ivana Stráská nechtěla konání svých kolegů hodnotit. „Těžko se taková věc komentuje. Já si myslím, že jsme stále sociální demokraté. Aspoň já jsem a budu a nemíním kandidovat za nějaký jiný subjekt,“ řekla Právu.

Stráskou by někteří soc. dem. v jižních Čechách rádi viděli jako volební lídryni, ta to však odmítá. „Nerozmyslela jsem si to. Ale stále doufám, že bude jedna kandidátka, a to sociální demokracie, a na ní budou všichni stávající sociální demokraté,“ dodala.

O širší koalici v kraji, jakou plánuje například pardubický hejtman Martin Netolický (ČSSD), jihočeská ČSSD prý neuvažuje. „Zatím ne. Teď se musíme strategicky bavit, jak dál. Nemyslím si, že cesta změnit značku, když se straně nedaří, je správná. Já myslím, lidé si ta jména stejně přečtou,“ dodala Stráská.

Podle místopředsedy ČSSD Michala Šmardy by Zimola se Slepičkou měli rozhodnout o svém dalším směřování co nejdřív. „Každý člen ČSSD musí kandidovat za ČSSD. Ať už na samostatné kandidátce ČSSD, nebo v koalici,“ zdůraznil. Sám Šmarda vede jako starosta za sociální demokracii Nové Město na Moravě v uskupení pod názvem Lepší Nové Město.

Pod názvem Změna už jedno politické hnutí v Česku od roku 2012 funguje. V roce 2017 kandidovali jeho lidé do Sněmovny na kandidátkách Strany zelených. Sídlo má v Liberci.