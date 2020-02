Zeman podepsal devět zákonů

Sjednotit by se mělo i územní členění Česka. Vesnice už zpravidla nebudou patřit do jiného okresu než obec s rozšířenou působností, pod kterou spadají. Výjimky bude moci stanovit vyhláškou ministerstvo vnitra. Počítá s tím vládní návrh zákona o územním členění státu

Na základě další z novel se zvyšuje rychlost elektrických invalidních vozíků, nad níž by je měli provozovatelé registrovat jako zvláštní vozidlo. Namísto současných 6 to bude 15 kilometrů za hodinu.