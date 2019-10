Zeman: Je mi líto, že Gott už nepřijede do Lán

„Byl jsem rád, že jsem s panem Gottem telefonoval krátce poté, co dostal můj dopis k 80. narozeninám a poděkoval mi za něj. Tehdy jsem se dohodli, že pozvu mistra Gotta, jeho ženu a jeho dvě dcery do Lán, bohužel nejdříve dostal zápal plic a poté leukémii. Je mi to nesmírně líto, protože to byl zpěvák, který spojoval mnohé a mnohé generace, a to se téměř žádnému zpěvákovi nepodaří,” reagoval Zeman na Gottovo úmrtí na tiskové konferenci po setkání prezidentů V4 v Lánech.