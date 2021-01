Zeman by Prymulu rád viděl v ministerském křesle

Prezident Miloš Zeman by uvítal, pokud by byl ministrem zdravotnictví opět Roman Prymula. Podle něj je současný šéf resortu Jan Blatný (za ANO) odborníkem na dětskou hemofilii, nikoli na epidemii. Řekl to v rozhovoru na Frekvenci 1. Zeman by také uvítal, kdyby se v Česku očkovalo i ruskou vakcínou Sputnik.