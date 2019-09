Že vám není hanba. Jste normální? Poslanci se hádají kvůli krácení platů politiků

Mzda placených zastupitelů obcí a krajů, kteří jsou zároveň poslanci, senátory a ministry, by se měla snížit na dvě pětiny. Navrhli to poslanci ANO a Pirátů. Předlohu už Sněmovna jednou schválila, jenže ji vetoval Senát a poslanci tak budou hlasovat znovu. K přehlasování senátního veta je potřeba 101 poslanců.

„To projednávání provázely ve Sněmovně i v Senátu velké emoce. Chápu to, protože se to týká nás, asi 40 poslanců, kteří kumulují odměny. Měli bychom všichni vyslat signál všem občanům, že podporujeme odměnu za poctivě vykonanou práci politiků,“ hájila na plénu.

„Jsme v situaci, kdy ti, co se těší nejmenší důvěře, říkají těm, co se těší největší důvěře, jaké peníze mají brát a kdy se jich mají nebo nemají vzdát. Připadá mi to paradoxní a nesmyslné. Občané nejvíce věří komunálním politikům,“ hřímal Vystrčil. Návrh podle něj nemá žádnou logiku a kumulaci funkcí nezabrání.