Zdravotníci musí myslet na lidi, říká 93letá žena, kterou v nemocnici nechali hodiny čekat na sanitku

„Můj tatínek, 85 let, tam nedávno strávil celý den, od 11 do 20 hodin,“ uvedla například paní Jana.

„Vedle čekala paní už šest hodin. Tak jsem jí dal alespoň svačinu, co mi dovezla manželka. Jinak by byla dál o hladu,“ zmínil další z respondentů.

„Paní prý byla lehce dementní, každého, kdo šel kolem, chytala za ruku a prosila. Holky na ni dohlížely, aby neutekla, nespadla z vozíku. Na sanitku se dlouho čeká a čekat bude. Je to tak ve všech špitálech. Jedině že by sanitku vedení přidalo. Napít jí holky dávaly, sáček vypouštěly,“ popsala za personál z urgentu zástupkyně odborů.

„Na nikoho nenadávám. Vím, že to mají těžké. Ale co je moc, to je moc. Jejich práce je náročná. Ale musí při ní myslet také na lidi,“ řekla Právu. Při hovoru reagovala okamžitě a s klidným hlasem.

Redaktor Práva ženě přečetl, jak její čekání na sanitku vnímal personál urgentu, včetně jeho zmínky o demenci, nabízení vody k pití a vypouštění sáčku. „Pane Fukso, dovolte, abych se… Já nejsem rozčilená. Já se směju. To je taková báchorka, že to nemá obdoby. Tak to je, přísahám. Jak to říkám,“ reagovala žena. Jedna otázka padla opakovaně: „Ani vodu vám nenabízely po tu dobu, ani sáček nevyměňovaly?“ „Nic. Ne.“ Ke zmínce sester o výměně sáčku dodala: „To bych chtěla vidět. Ať ukážou, jak se to dělá.“