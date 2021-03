Zdravotníci dostanou odměny 75 000 korun

Pro zdravotníky to budou odměny za podzimí vlnu pandemie, které dosud nedostali, lékaři si na to opakovaně stěžovali. Ministr zdravotnictví Jan Blatný v prosinci sliboval, že odměny budou vyplaceny letos v prvním čtvrtletí, minulý týden uvedl, že by je měli zdravotníci dostat v květnové výplatě.