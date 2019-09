Žaloba na Babiše: Premiér nemůže vypouštět zprávy typu Jedna paní povídala

V žalobě se Filipová domáhá písemné omluvy za Babišovy výroky v televizi na adresu demonstrujících. „Neumím si představit, že by ňáký někdo demonstroval 16 hodin v kuse a 16 hodin v kuse řval. Jen tak, že se nudí. Takže asi nějaká motivace tam bude,“ uvedl mimo jiné Babiš loni v červenci v televizi Nova. „Neříkám, že všichni, ale některé ty lidi známe. Chodí s námi rok a půl a jsou proti nám,“ prohlásil také.

O několik týdnů později, po akci k 21. srpnu před Českým rozhlasem, kde proti němu demonstrovalo několik desítek lidí, prohlásil Babiš v televizi Barrandov, že „ti lidé jsou zaplaceni. Jsou to političtí odpůrci na objednávku“. Lidé na to reagovali slovy, že je to lež a že „někdo si neumí představit, že by někdo dělal něco zadarmo“.

Jana Filipová a Andrej Babiš Foto: Novinky

Filipová se Babiše snažila přimět k omluvě osobně, předžalobní výzvou nebo i otevřeným dopisem. V něm žena ze sotva tisícového městysu Koloveč na Domažlicku píše, že se o politiku nikdy příliš nezajímala. K aktivitě ji dohnaly až poslední prezidentské volby.

„Dělám to všechno nezištně, nebereme za to žádné peníze. Zapojila jsem se do kampaně v rámci prezidentských voleb, kdy jsem se věnovala agitaci za pana Drahoše. Impulsem, abych se sebrala a jela na demonstraci do Prahy, bylo, když jsem slyšela pana premiéra, že dočasně vezme post ministra spravedlnosti. To mi přišlo jako už moc velká drzost, to bylo donebevolající,“ uvedla Filipová u soudu.

Filipová: Premiér by neměl lhát

Když potom slyšela Babišovu reakci, tak ji to rozezlilo. „Vím, že lidé to dělají naprosto nezištně, ve svém volném čase bez jakéhokoliv honoráře, sami si vyrábíme transparenty, platíme si cesty do Prahy, ... takže jednoznačně je to lež, co pan premiér řekl. (...) Lidé považují post ministerského předsedy za určitou morální autoritu a nepředpokládají, že řekne nějakou lež,“ pokračovala Filipová.

Babišovy výroky se jí podle jejích slov dotkly i v osobním životě, a proto je považuje za dehonestující. „Nemám zapotřebí, aby mi přes messenger chodily od neznámých lidí zprávy typu ‚Ty Kalouskova placená děvko‘ a podobně. A to je ještě ten nejslušnější projev,“ dodala.

„Jsme přesvědčeni o tom, že tak, jak byly ty výroky vyřčeny, tak nemohly přímo zasáhnout do osobnostních práv žalobkyně,“ uvedl Babišův právní zástupce s tím, že v rámci politické debaty ony výroky obecně nejsou dehonestující. „Žalovaný tak vyjádřil svůj názor. Jsme přesvědčeni, že tento názor mohl v rámci veřejné debaty užít,“ dodal.

Růžičkova „intuice”

Babiš se posléze odkazoval na výrok poslance Pavla Růžičky (ANO). Růžička tvrdí, že při procházení mezi demonstranty před Poslaneckou sněmovnou loni 11. července zaslechl slova: „Transparenty dejte do auta a do druhého si běžte k Hance pro peníze.“ Což posléze doplnil facebookovým statusem: „Takže, Demokratická žumpo, dobře placený komparz. Největší zlo je Kalousek a ubrečení lidovci. Hodně štěstí v opozici.“

Podle Růžičky demonstranty zaplatil někdo z opozičních stran, důkaz ale podle svých slov na to nemá, pouze „svou intuici“. Následně větu ze statusu vymazal s tím, že šlo o nadsázku.

Demonstranti jeho domněnky rezolutně odmítli s tím, že Růžička vůbec neznal kontext. Podle nich šlo o peníze na případnou pokutu pro studenta, který byl v rámci demonstrace legitimován a předvolán k podání vysvětlení.

„Pan premiér z titulu své funkce nemůže vypouštět do veřejného prostoru zprávy typu Jedna paní povídala. Že to slyšel od pana Růžičky... tak si to musí ověřit,“ konstatovala Filipová. „Lež, která se zakořenila mezi lidmi díky panu premiérovi, se těžko vyvrací. A to mi vadí,“ dodala s tím, že výjimkou nebyly hrozby její fyzickou likvidací.

Nařčení z korupce

Demonstracím pořádaným Milionem chvilek pro demokracii se Babiš vysmíval, tvrdil, že na nich lidé křičí nepravdy, demonstrují proti lžím a že na ně lidé chodí proto, že „je hezky a šli si poslechnout koncert“. Za ta slova se nakonec omluvil s tím, že šlo prý o nadsázku.

Spolek Milion chvilek pro demokracii neleží v žaludku jen Babišovi. Mluvčí Miloše Zemana Jiří Ovčáček si jej na Twitteru označuje za „Milion chvilek nenávisti“ a jeho aktivity srovnává s únorem 1948 a obviňuje jej z podvodného jednání.