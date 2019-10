Zákaz diskotéky po půlnoci nelze obcházet klubem pro členy, rozhodl Nejvyšší správní soud

Podle NSS nešlo hovořit o jakékoliv výběrovosti nebo uzavřenosti klubového zařízení. „Nebyla žádná kritéria členství a nebyl ani patrný důvod rozlišování mezi členy a nečleny klubu. Jistěže by se v určitý den mohla odehrát veřejná produkce, jež by skončila úderem půlnoci, a poté mohly být prostory klubu využity pro setkání uzavřené společnosti; ve skutečnosti tomu tak však nebylo a ze všeho, co v řízení vyšlo najevo, je to dobře patrné,“ upozornil soud.