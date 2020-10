Zájem o první covid hotel v Praze je čím dál větší

„Cena začíná na tisícikoruně za osobu na noc, za 1200 mají ubytování se snídaní. Na to následně navazují případné ceny extra za oběd, večeři, svačinu a další dodatečně objednané služby. Donáška všeho, co si host přeje a objedná k pokoji, zpoplatněna není,“ řekl Chábera.

V covid hotelu se samozřejmě dodržují přísná hygienická opatření, a to jak u personálu, tak v prostorách budovy. Pokoje po každém hostovi projdou karanténou, ionizací a následnou dezinfekcí. Dezinfikuje se pravidelně i zbytek hotelových prostor, především chodby, kterými nemocný host procházel.

O ubytování lidí s onemocněním covid-19 v hotelech uvažuje i vláda. Ty by se podle ní mohly využít v případě překročení lůžkových kapacit v nemocnicích, případně polních nemocnicích.

Každý kraj by měl mít k dispozici dva. V jednom by byli lidé v karanténě či pacienti už po vyléčení. Druhý by sloužil pro pozitivní pacienty, kteří nevyžadují lékařskou péči.