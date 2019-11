Záchody za miliony. Praha 6 se chce přiblížit západní Evropě

„Všichni, kdo jedou například od Německa, potom přijedou a říkají, jaké tam mají sociální zařízení, jak to tam mají vybavené, i na dálnicích, jaké mají čisté záchody… Pokud se chceme nějakým způsobem přiblížit evropským standardům, bohužel nějaké peníze to stojí. Není to tak, že by Praha 6 nevěděla co s penězi, ale je to tak, že chceme postupně zvyšovat komfort a standardy nejen sociálních zařízení,“ přiblížil záměry Prahy 6 Ondřej Šrámek.