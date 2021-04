Začal lov na pstruhy. Chystat se může 15 tisíc rybářů

Za posledních 30 let podle mluvčího úlovky značně klesly. „Částečný vliv na to má změna chování rybářů, kteří si stále více váží úlovku ,potočáka‘ nebo lipana, takže je po ulovení pouští, a nedostávají se tak do statistik úlovků. Mnohem výraznějším faktorem jsou ale změny přímo ve vodních tocích, které mají obrovský vliv na přirozenou reprodukci a růst těchto druhů,“ uvedl. Je to například změna chemického složení vody, která sice vypadá díky čističkám mnohem čistší než dříve, chybí v ní ale pro ryby důležité živiny. Výrazný vliv pak mají podle něj také sucha, která rybáře v posledních letech trápila.