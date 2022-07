Záběry z dronu: Vepřín v Letech jde k zemi. Bagr strhl kus první budovy

Do odpadní jímky, kterou archeologové odkryli, byly při likvidaci tábora v roce 1943 naházeny trosky, části konstrukcí. Tábor zničili okupanti tak, že ho zapálili. Archeologové zjistili, že při stavbě hal vepřína byla zničena i zbývající část tábora, dělníci ji odbagrovali ve druhé polovině 70. let.

Náklady na demolici odhadoval stát původně na 110 milionů korun, které vyčlenil. Bourání nakonec ale vyjde jen zhruba na deset milionů, protože vzhledem k rostoucím cenám stavebních materiálů je o ně velký zájem. Ušetřené peníze stát použije na budování památníku. Jeho stavbu by zčásti měly hradit i norské fondy.

Muzeum romské kultury, které bude památník provozovat, chce areál příští rok zpřístupnit. Na jaře by mělo být hotové návštěvnické centrum. Celá stavba památníku pak potrvá několik let. Výstavba proběhne ve dvou etapách.

„První etapa bude návštěvnické centrum, parkoviště a malá komunikace, která povede na Kulturní památku Lety, která je kousek odsud. A ve druhé fázi začne vnější expozice, která povede do míst, kde ten tábor fakticky byl. Bude to takzvaná stezka paměti s kruhovým památníkem, která bude symbolizovat a ukazovat, co se tady v minulosti dělo,” řekla Novinkám mluvčí muzea Karolina Spielmannová.