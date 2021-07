Za měsíc se podařilo z kuponové privatizace najít přes 300 zapomenutých milionů

„Řekl jsem jí, že si to musí zjistit, že je to jistě někde zaevidované. Ale zarazilo mě, že není na koho se obrátit. Hledal jsem na internetu a zjistil, že někde leží deset miliard korun. Statisíce Čechů mají na akciích uložené peníze, které se jim nikdo nesnažil třicet let vrátit. I když nemusí jít o horentní sumy, mnoha lidem to může vyřešit těžkou životní situaci. Tak jsme si s kolegy řekli, že když na to sedneme, dokážeme vytvořit jednoduchou službu, která by dokázala najít tyto akcie a pohledávky, na které lidé zapomněli,“ popsal Právu mladý podnikatel začátek služby Zapomenuté miliardy.