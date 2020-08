Z pražského Andělu na Smíchov nepojedou tramvaje

Linky pojedou pokaždé jinak, neboť rekonstrukce bude rozdělena do několika dílčích etap. Lidé proto musí sledovat informační cedule a počítat s tím, že některé zastávky v oblasti jsou zrušeny, případně přesunuty.

Výluka kvůli opravám platí nyní v navazujícím úseku v Nádražní ulici. Rekonstruována je tam trať, která bude posunuta kvůli budoucí výstavbě domů blíže k železniční trati. Opravena bude také silnice a chodníky a most přes železnici, u kterého vznikne odbočka na plánovaný Dvorecký most mezi Prahou 5 a 4. Práce v Nádražní začaly loni a potrvají do letošního podzimu.