Vřídelní kolonáda vyjde na 40 milionů

Vyžádaly si to další práce na odstranění havarijního stavu objektu. V částce jsou započítány i náklady na vybudování zcela nové podlahy ve vřídelní síni, se kterou se také nejdříve nekalkulovalo. „Ta vychází předběžně v nákladech asi na 2,5 milionu korun,“ poznamenal Bursík. Statik si nad rámec původních představ rovněž vyžádal sejmutí a instalaci nových podhledů vřídelní síně, což by mělo stát asi 1,6 milionu korun.

Odstranění asi 70 tun stávajícího stropu bude stát zhruba dalších 1,2 milionu korun. Vyměňuje se i prosklená část kopule. Podle Bursíka není jednoduché hledat dodavatelské firmy do prostředí Vřídelní kolonády, kde je stoprocentní vlhkost a čtyřicetistupňová teplota vzduchu. „Statik oslovil tři firmy, které řekly, že tam nikdy dělat nebudou. Není to tam jednoduché,“ poznamenal náměstek.

Do budoucna počítá vedení města s celkovou revitalizací prostoru Vřídelní kolonády a okolí. K tomu by měla být vypsána mezinárodní architektonická soutěž. Ještě před tím by ale měly být provedeny nové jímací vrty, protože stávající dosluhují. Ty by měly stát kolem pěti milionů korun. Padesát metrů před a za Vřídelní kolonádou by mělo také proběhnout mezitím jílování koryta řeky Teplé, aby v něm nedocházelo k neřízeným vývěrům Vřídla.