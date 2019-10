Kvůli kůrovci přišla města o miliony

„Postihlo nás to výrazně, protože to je prakticky jediný zdroj peněz mimo státní rozpočet,“ uvedl starosta Lokte Petr Adamec (piráti). „Pachtovné bylo v Lokti 15 milionů a propad je takový, že se dostaneme na řády nižších jednotek milionů korun,“ popsal starosta. „Pro náš rozpočet to bude naprostá katastrofa,“ dodal starosta.

Na Božím Daru zvažují kvůli nastalé situaci výstavbu vlastního městského lesního dvora, jehož součástí by byla i pila. „Široko daleko není žádná pila, kde bychom si z vlastního dřeva nechali udělat prkna, která bychom si uložili na pět deset let a pak je prodávali jako kvalitní řezivo do zpracovatelského průmyslu za lepší cenu, než když prodáváme dnes dřevo jako kulatinu,“ uvedl božídarský starosta Jan Horník (STAN), podle kterého to podobně dělají například horská městečka v Rakousku nebo italských Dolomitech.