Vzepřeli se totalitě. Uvězněné aktivisty v Bělorusku ocenil Člověk v tísni

Tři poličtí vězni z Běloruska byli v pondělí oceněni Cenou bezpráví, kterou každoročně uděluje humanitární organizace Člověk v tísni. Je to vůbec poprvé, co je cena udělena do zahraničí. V běloruských věznicích v tuto chvíli sedí přes 860 lidí odsouzených z politických důvodů.