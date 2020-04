Vyvlastnění pozemků pro dostavbu D3 úřad odmítl

„Zaplať pánbůh, že to takhle dopadlo. Že je to nezákonné, jsme věděli od samého začátku. Zaplať pánbůh, že nám dal krajský úřad za pravdu. Osobně si myslím, že by teď měla být řada (jednat) na ŘSD, ale oni se odvolají. Je to vítězství, ale ne úplné, je to jenom oddálení,” řekl Pavel Bratránek, který motocentrum provozuje od roku 2000.