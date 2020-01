Vypouštění lampionů porušuje zákon

Z pohledu hasičů je totiž volně vypuštěný lampion štěstí nekontrolovatelný otevřený oheň. „Na obloze se může chovat zcela nepředvídatelně a při sebemenším poškození může tento otevřený oheň spadnout na střechy domů, do lesa či kamkoliv jinam, kde velmi snadno způsobí požár,“ sdělila Právu mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR Nicole Studená.

Podle hasičů tedy každý, kdo vypustí do prostoru nekontrolovatelný otevřený oheň, porušuje zákon o požární ochraně. „Ten totiž každému nařizuje počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru,“ řekla mluvčí.

Že by jednotlivá česká města používání lampionů zakazovala vyhláškou, Studená neví. Za určitých podmínek je však mohou zakázat například regiony. „V období zvýšeného rizika požárů to může zakázat hejtman kraje,“ dodala mluvčí.

Hořící lampion spadl do pražské zoo. Hned vedle slonince

Návody k použití takových lampionů samy napovídají, že bezpečně se téměř používat nedají. Výrazně je omezeno například jejich vypouštění v určitých vzdálenostech od letišť. V případě těch mezinárodních se lampion nemůže vypustit v 50kilometrovém okruhu, to znamená, že například v Praze by měl být lampion zcela zapovězenou zábavou. Vypustit jej nelze ale ani ve vzdálenosti do 25 kilometrů kolem menších sportovních letišť.