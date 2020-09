„Vykoukněte z okna, jaká je dnes fronta,” žádají lidé při telefonátech na testovací infolinku

Novinky kontaktovaly pracovníky z Ústřední vojenské nemocnice v Praze, kteří testované o výsledcích vyrozumívají prostřednictvím SMS zprávy. V případech, kdy testovaní neobdrží informaci do 48 hodinách od testování, se mají možnost informovat telefonicky na Infolince COVID ÚVN. Ta je k dispozici denně od 9 do 17, o víkendech do 15 hodin.