Vybrali 200 tisíc, rozjeli za ně základní školu bez tříd

„Jsme moc rádi, že se nám to podařilo. Moc všem děkujeme za podporu,“ reagoval jeden z pětice zakladatelů školy Matěj Frgala. Vybrané peníze pomohou opravit prostory bývalého obchodu Žabka v opavských Kylešovicích, ale i s provozem školy. S proměnou objektu na alternativní školu pomáhali přes léto i budoucí žáci a jejich rodiče. Děti se zde od září budou podílet i na samotném chodu školy.

Prvního září tak do školy dorazí zhruba třicítka žáků ve věku od první do deváté třídy. Samotné třídy zde ale děti nenajdou. K dispozici jim bude celá škola, v níž se mohou svobodně pohybovat v tematických místnostech, které jsou zaměřené například na zeměpis, výtvarnou výchovu či odpočinek.

Mají celou školu

„Šel jsem do toho, protože mi takovýto druh svobodné školy tady chybí. V Opavě jsou sice dvě montessori základní školy, v jedné jsem i učil a byla skvělá, ale stále to nebylo to pravé. Svobodná demokratická škola mi vyhovuje mnohem víc,“ vysvětloval Právu Frgala.

„V praxi to funguje tak, že si třeba prvňák s osmákem řeknou, že půjdou spolu do ateliéru vrtat nějaké dřevo, nebo dvě čtvrťačky se domluví, že budou vyšívat, někdo zase půjde kreslit či na zeměpis. Co bude chtít. K dispozici budou mít 500 metrů čtverečních volného prostoru v jakoukoliv dobu,“ vysvětloval Frgala.

Svobodná demokratická škola nabízí také individuální vzdělávání z domova, mají takzvané domškoláky, což někteří rodiče v době pandemie koronaviru vítají. „Jsme moc rádi, že se nemusí na chodbách škol nosit roušky, jak původně vláda chtěla. U nás je to nepředstavitelné. Je to, jako když byste doma šli z obýváku do kuchyně a museli si přes předsíň vždy nasazovat roušku,“ upozornil zakladatel školy. Dodal, že doufá, že se to zase nějak nezmění.

Učí se i třídit odpad

Opavská základní svobodná demokratická škola je jednou z mnoha, které nejen v Česku, ale i po celém světě vznikají. Tento druh alternativní školy staví na tom, že samotné děti mají zodpovědnost za své vzdělávání. Dospělí jsou ve škole k tomu, aby jim poskytli vyžádané rady.