Vojtěch připustil opatření už i při návratu z Chorvatska

Podle ministra zahraničí Adama Vojtěcha (za ANO) se v Chorvatsku zhoršila epidemiologická situace. Na Čechy vracející se odtamtud do vlasti by podle ministra mohly dopadat některá opatření. Odvíjela by se od regionu, z něhož se lidé vracejí. O situaci jednají zástupci ministerstev zdravotnictví, vnitra a zahraničí.