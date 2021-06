Vodoprávní úřad nekoordinoval odběry vzorků v Bečvě, zlobí se Brabec

Brabcovi i kontroloři MŽP dospěli na základě prověřovaných podkladů k závěru, že určování míst k odběru vzorků nebylo koordinovaně řízeno ze strany vodoprávních úřadů. Úřadům také chyběl přehledný a aktuální souhrn výustí do Bečvy, podle kterého by mohly účinněji zasahovat.

„Především, aby byl postup inspekce při zásahu u jakékoliv havárie formálně ukotven v interních předpisech inspekce. To je opatření nutné především pro vyjasnění úlohy inspekce u havárií a snadnější kontrolu postupů inspektorů v budoucnu,“ dodal ministr životního prostředí.

Brabec zároveň uložil řediteli inspekce, aby dosavadní standardizované postupy při vyšetřování podobných havárií zapracoval do interních předpisů.

Současně by měly podniky spravující povodí velkých řek pravidelně aktualizovat seznamy výustí a měla by vzniknout i metodika pro vodoprávní úřady, která by ustálila postup při havárii.