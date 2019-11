Vobořil: Všude v západní Evropě jsou už daně u loterií nižší než u nás

Jak návrh schválený sněmovnou, který zvyšuje daň z loterií, reflektuje cíle regulace, jimiž má být snížení počtu patologických hráčů a účinná regulace rizikových her?

Je zcela evidentní, že jde hlavně o peníze do státní pokladny. Z pohledu záměru snížit počet problémových hráčů je tento krok spíše rizikem.

Musím zopakovat, že vládní studie z roku 2014, kterou si tehdy vláda sama schválila, říká, že loterie jsou nejméně riziková část hazardu. Sněmovna pro ně nyní ale schválila 35% daň stejně jako na hrací automaty a tím zase mění dosavadní trend poklesu hraní na automatech. Dostupnost různých typů her a preference hráčů hrají v dopadech zásadní roli. Pokud se mění struktura hráčů a část z nich přešla spíše k loteriím on-line, tak to pravděpodobně je dobře. Nejsme si ale ještě jistí, zda tomu tak skutečně je.

Navíc také bohužel my, kteří se dostaneme k informacím zevnitř, vnímáme, že jde o souboj miliardářů, ve kterém si pak někteří politici zatančí svůj valčík a obyčejný člověk z toho nemůže vyjít dobře. Dopady jsou zase jen na ty nejzranitelnější.

Když ale nevíme, zda je dobře, či ne, že se lidé přesouvají k on-line loteriím, tak proč vy a váš Think tank Racionální politiky závislostí tento návrh kritizujete?

My to kritizujeme ze tří důvodů. Jednak ze studií víme, že loterie jsou výrazně nejméně nebezpečná část hazardu. Osobně vůbec nevidím důvod spe­ciální daně na loterie, naopak můj think tank má ve svém hlavním poslání prosazovat rozumnou politiku postavenou spíše na minimalizaci rizik a škod. Prostě není možné, že by lidé nepropadali různým závislostem, tak nastavme politiku tak, abychom minimalizovali škody.

V hazardu je to zcela jasné. Je třeba nepenalizovat méně rizikovou část trhu. Raději bych chtěl vidět solidní debatu mezi zákonodárci, zda není vhodné část zisku z loterií směrovat do prevence a léčby, a vytvořit tím konečně nějaký normální mechanismus, jak financovat systémově celou síť prevence a pomoci. Takto to má například Portugalsko a podobně to má Polsko. Určitě to nejde zajišťovat ze zdravotního pojištění, jak se médiím snaží namluvit moje nástupkyně v úřadu národního protidrogového koordinátora Jarmila Vedralová.

Dále musím kritizovat celý proces přípravy. Vláda se opomněla zeptat svého poradního orgánu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Chápu, že mít ďáblovy advokáty může být nepříjemné, ale bez nich se manažer často nedozví zásadní informace. Nechť si pak rozhodnou a nesou zodpovědnost ve vládě. Bez odborných informací pak ale vláda očividně dělá rozhodnutí, která jdou proti smyslu celého zákona, jehož cílem bylo původně snížit počet lidí, kteří jsou v příšerné situaci kvůli hazardu.

Nakonec kritizuji procesně, že se nejprve neudělá řádná robustní studie dopadů zákona, který byl schválen pouze před dvěma léty, a teprve na základě takové studie by byla připravena komplexnější novela, včetně on-line hraní.

Jaké jsou společenské náklady hazardního hraní ve srovnání se zvýšeným inkasem státu v případě, že navrhované zdanění projde?

Studie se zde liší. Některé studie hovoří až o 16 miliardách ročních společenských nákladů a jiné studie se střízlivěji pohybují okolo osmi miliard. Výběr daní oproti tomu je přibližně stejně velký, takže nula od nuly pojde, jen tvoříme armádu lidí, kteří se dostanou do tíživé životní situace kvůli hazardu. Záměrem zákonodárce bylo tento poměr obrátit a nastavit podobné parametry jako v západní Evropě, kde spíše dominují právě loterie a kde daně

již nyní jsou u lote-

rií všude nižší než v ČR.

Často se objevuje argument, že je nedostatečně ošetřeno on-line hraní. Můžete to rozvést?

On-line hraní má dva problémy. Je dostupnější mladistvým, protože se obtížněji kontroluje věk. Hlavním problémem ale je nedostatečné omezení rychlosti a výše sázek. V tomto smyslu je třeba přijít se zásadními změnami. V prostředí on-line by se také dalo zavést opatření po vzoru Austrálie, kde jsou použity softwary, které sledují chování hráče a preventivně na hráče působí, že například hru zpomalí, případně naordinují přestávku a podobně.

Zvýší návrh, který prošel Sněmovnou, výdaje na prevenci?

Nyní nejsou prostředky na prevenci téměř vůbec. Spíše bych řekl, že se budou prostě dále utrácet miliardy na takzvaných společenských nákladech. Ztráty zaměstnání, práce policie a soudů, zdravotně-sociální následky a podobně. Fakt, že na jedné straně je zde daňový balíček, který nějakým způsobem navyšuje výběr peněz z hazardu, a na straně druhé nikdo neřeší chybějící finance na prevenci a léčbu, je téměř neskutečný. Věřím, že někdo z oslovených politiků podá pozměňovací návrh k rozpočtu a alespoň tuto nerovnováhu napraví.

U zdanění loterií prošel pozměňovací návrh, který dokonce převyšuje návrh vládní, jak je to možné?

Podle mého názoru je to jenom souboj miliardářů, ve kterém i jednotliví politici ve Sněmovně podléhají různým vlivům. Pokud jsem zaznamenal, údajně kvůli tomu padnou i nějaká konkrétní korupční obvinění. Já se touto věcí osobně zabývat nechci, ale nedá se to nevidět a neslyšet. Je to vždycky trochu děsivé a bohužel běžní lidé a ČR jako taková na to doplácí.

Proč v otevřeném dopise členům Garančního hospodářského výboru Senátu navrhujete vyčlenění hazardu z daňového balíčku?

Je to reakce na vývoj ve Sněmovně. Doporučovali jsme poslancům zvednout o 3 % automaty a zbytek nechat být. Na naše doporučení vznikl pozměňovací návrh poslanců (Romana) Onderky (ČSSD) a (Jiřího) Dolejše (KSČM), který doporučil rozpočtový výbor.

Bohužel za velmi zvláštních okolností neprošel a naopak prošel neskutečný návrh poslance (Ondřeje) Veselého (ČSSD) s 12% navýšením loteriím. Jsem od začátku proti předkládání zvýšení daní bez předběžných robustních analýz. Jde jak u tabáku a alkoholu, tak i u hazardu o lidské zdraví a sociální situace mnohých.

Považuji za zodpovědnější v těchto věcech udělat raději více přípravy. U hazardu je navíc problém, že se strašně rychle mění celé prostředí a zákon je zde chviličku. My tak zcela nevíme, co se stane. Jak jsem například uvedl, nevíme, zda platí, že u přechodu k on-line loteriím opravdu lidé utratí méně než při prosezení celých dnů v hernách.