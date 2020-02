Vnitro zrušilo miliardovou zakázku na vysílačky

„Pokud by ministerstvo vnitra nekonalo, znamenalo by to riziko pro fungování této služby, výpadky systému a v důsledku toho i reálné ohrožení bezpečnosti občanů kvůli nefunkční komunikaci všech složek IZS. Ministerstvo vnitra za současné situace nemělo alternativu, jak dostát svým povinnostem,“ vysvětlil úřad.