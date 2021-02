Vnitro už má čtyři varianty zákona

První počítá se zachováním 14 volebních krajů, přičemž by se změnil pouze způsob přidělování mandátů. „Například tak, že by se počítaly z čísel za celou republiku. Tím by se stanovil počet mandátů pro politickou stranu a poté by se distribuovaly podle jednotlivých krajů,“ nastínil Hamáček.

Druhá varianta nemění dosavadní rozdělení země na 14 volebních krajů. Jen místo doposud používané d’Hondtovy metody, jejíž úprava vítězi voleb přidávala mandáty na úkor malých stran a znevýhodňovala kraje s malým počtem voličů, by se používala např. takzvaná Hareova kvóta. Ta je sice považována za jednu z nejjednodušších a nejproporčnějších metod, ale její nevýhodou je, že málokdy se jejím prostřednictvím rozdělí všechna křesla a zbylé se musí přerozdělit jiným způsobem.

Třetí variantou je možnost sloučit malé kraje pro účely voleb do větších celků, které budou podobně velké. Takto jsou v Česku třeba sloučeny kraje do regionů soudržnosti (NUTS II), do nichž směřují peníze z rozvojových fondů EU.

Čtvrtá předpokládá vytvoření jednoho volebního obvodu z celé republiky. Taková úprava by znamenala, že každá strana by měla jedinou kandidátku v celé zemi. Hamáček ji označil za „nejčistší“, ale pro ministerstvo vnitra nejkomplikovanější,“ podotkl šéf resortu.

Podle Hamáčka se musí na klíčové otázce, jestli zůstane 14 volebních krajů, či ne, shodnout politici rychle i proto, že ovlivňuje přípravu stranických kandidátek. „Ústavní soud rozhodl, že máme jít směrem zrovnoprávnění voličů v jednotlivých krajích. Manévrovací prostor tak není příliš veliký. Rozhoduje se o tom, jakou techniku pro počítání hlasů zvolíme,“ prohlásil ministr.