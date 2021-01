Vnitro chce změnit krizové zákony

Zavedení novinky v podobě stavu nebezpečí se plánuje ve změně ústavního zákona, který vnitro začalo chystat po jarní vlně koronavirové epidemie. Vyhlašovat by se mohl také třeba v případě kybernetických útoků nebo sucha.

„Cílem těchto změn je reagovat na aktuální poznatky a zkušenosti s pandemií koronaviru,“ sdělil Právu Adam Rözler z tiskového oddělení vnitra.

Plánované vyhlášení stavu nebezpečí by mělo být jakýmsi předstupněm před vyhlášením nouzového stavu, který kvůli pandemii platil velkou část loňského roku. V současnosti ho mohou vyhlásit kraje. V budoucnu by to mohla až na 30 dní udělat vláda.

Změna se ale stala terčem kritiky v připomínkovém řízení. Podle některých orgánů totiž zavedení novinky není potřeba. Zpochybňuje to třeba Svaz měst a obcí a částečně také BIS, ministerstva obrany, práce a sociálních věcí či zemědělství. A bez významnějších zpřesnění změnu odmítá podpořit i resort spravedlnosti nebo Nejvyšší státní zastupitelství.

Připomínky se týkají toho, že název stavu nebezpečí je matoucí, protože už nyní lze zavést na úrovni krajů a zároveň připomíná stav nouzový.

Opakované rušení voleb

Není prý zřejmé, jak budou tyto stavy existovat v praxi vedle sebe a co se například stane, pokud budou vyhlášeny současně – tedy vládou i hejtmanem. Nejasná je podle připomínkových míst také hranice, která od sebe stav nebezpečí a nouzový stav dělí.

Státní úřady mají problémy také s dalšími změnami uvnitř krizové legislativy. Jednou z výtek je například zavedení možnosti opakovaného odložení voleb o šest měsíců. Nyní lze volby odložit o půl roku pouze jednou, a to v době nouzového stavu, ohrožení státu nebo války.

„Opakované odložení voleb narušuje pravidelnost termínu voleb, a mohlo by tudíž vést k porušení mezinárodní lidskoprávní úmluvy, která je dle Ústavy ČR nadřazena národnímu právnímu řádu,“ argumentuje ministerstvo zahraničí v připomínkách.

Ještě ostřejší bylo ministerstvo financí, podle kterého je takový krok „ohrožující pro uchování demokracie“, ustanovení by navíc podle úřadu mohlo být i zneužito.

„Máme za to, že je žádoucí maximální snaha a nalézání řešení, jak volby uskutečnit, a až v případě nemožnosti provedení jakýchkoliv myslitelných způsobů uskutečnění voleb by měl být připuštěn odklad voleb,“ stojí v připomínkách.

V krizových zákonech by měly být i další změny. Zakotvena by tam měla být třeba role Ústředního krizového štábu, a to na ústavní úrovni, aby nedocházelo k problémům jako loni na jaře, kdy premiér Andrej Babiš (ANO) odmítal štáb aktivovat.

Změny krizových zákonu čekají na schválení vládou. Pak půjdou k dalšímu legislativnímu procesu do parlamentu.

Vnitro chce také v letošním roce stihnout analýzu českého právního řádu. Jejím cílem je najít neaktuální a zastaralé předpisy a následně připravit zákon, který je zruší. Analytická část projektu má skončit v říjnu. Vláda přitom už loni schválila zrušení stovek zákonů. Zejména šlo o předpisy z období první republiky a protektorátu.

Za klíčové také vnitro považuje dokončení legislativních procesů u několika zákonů, které v současnosti leží v parlamentu a čekají na schválení. Jde třeba o novelu zákona o pobytu cizinců, která reaguje zejména na unijní nařízení, aby průkazy totožnosti a vydávaná povolení k pobytu pro občany Unie měly silnější zabezpečení. Některé doklady proto bude potřeba vyměnit.

V letošním roce se očekává také projednání novely zákona o azylu, podle které by měl Nejvyšší správní soud získat možnost odmítnutí některých stížností cizinců, což by mělo omezit jeho přetíženost.

Peníze budou, věří šéf policie

Pod ministerstvo vnitra spadá také policejní sbor. A pro policejního prezidenta Jana Švejdara je důležité, aby byly v letošním roce peníze na platy policistů a na samotný provoz.

„Uvidíme, jak to dopadne s případným přidáním pro policisty, ale jsou tady nějaké přísliby. Ohledně materiálního zabezpečení to vypadá taky dobře,“ řekl Právu Švejdar.

„Dokončit chce také změny, které zabrzdil rok ovlivněný nákazou covid-19. Policejní šéf chce například dořešit vznik Národního kriminálního úřadu a plánuje také připravit nový speciální útvar, pod který by spadal terorismus a kybernetická kriminalita.