Vlekaři spustili kanonádu sněžných děl

Zasněžování začalo potichu, bez zbytečného humbuku. Vlekaři nechtějí přiživovat diskusi o vlivu výroby technického sněhu na koloběh vody. Skiareály, schopné z jednoho tisíce kubíků vody zasněžit hektar sjezdovky, mohou letos zahájit sezonu kanonádou všech baterií sněžných děl. Vodu z horských toků mohou vlekaři čerpat, aniž by potoky vysáli pod kritickou hladinu, ohrozili vodní živočichy a omezili odběratele při vodotečích.

Optimismus vlekařů plně nesdílejí vodohospodáři. „Vody, která by stejně stekla dolů, je nyní na horách dost. Prognóza do blízké budoucnosti, vzhledem ke zkušenostem z minulých let, nevypadá nijak optimisticky,“ podotkl Josef Fuksa z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka v Praze.