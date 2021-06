Vlakové rychlodráhy narážejí na odpor

Dlouho připravovaná výstavba železničních vysokorychlostních tratí (VRT) by měla začít v roce 2025 úsekem z Prahy do Drážďan. Zprovozněn by měl být o tři roky později. Ve zrychleném režimu chce Správa železnic (SŽ) postavit celkem pět tratí, dokončená by jejich celá síť měla být do roku 2050 a předpokládané celkové náklady jsou 800 miliard korun. Jen letos vyjde příprava tratí na více než miliardu.