Vláda zákazem vycestování do Tuniska zmátla tisíce lidí. Musela couvnout

Cestovky začaly rušit zájezdy do Tuniska poté, co resort až na výjimky vyhlásil zákaz cest do této severoafrické země a několika dalších včetně Ruska. Kanceláře začaly klientům narychlo nabízet alternativu, například zájezdy do Bulharska, přesto jim podle místopředsedy jejich asociace Jana Papeže hrozily ztráty až čtvrt miliardy korun.

Po čtvrtku je to už jinak. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) prohlásil, že ve skutečnosti nejde o zákaz, nýbrž o „velmi výrazné varování, aby tam lidé nejezdili“. V opatření vyhlášeném jeho úřadem v úterý ovšem jasně stálo, že se „nařizuje všem občanům ČR ... zákaz vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19“. Na seznamu mj. figuruje Indie, JAR, Peru, Rusko a po víkendu i Tunisko.

Výjimka měla platit jen pro občany těchto zemí a pro cesty, které vzhledem ke své povaze nesnesou odkladu a které byly předem oznámeny ministerstvu zahraničí.

Je otázka, jestli by ministerstvo mohlo lidem zakázat vycestovat do jiné země. Řada restriktivních nařízení vlády z poslední doby ostatně narazila u soudu a také premiér Andrej Babiš (ANO) včera řekl, že stát nemá co zakazovat. „Říkáme lidem, ať do Tuniska nejezdí. Situace je tam špatná. Pokud už jste na místě, tak se zkuste vyvarovat kontaktů. Nic nezakazujeme, jen doporučujeme,“ prohlásil v České televizi.

Právníci proti zákazu

Právem oslovení právníci se shodli, že by zákaz byl nezákonný, někdo dokonce tvrdí, že protiústavní.

„Opatření by byla nezákonná a protiústavní, není tam uveden základní důvod pro jejich vydávání ani pro omezování práv,“ sdělil advokát Adam Černý, který už při první vlně loni na jaře – tedy ještě za nouzového stavu – u soudu napadl plošná opatření zdravotnictví, jež omezovala podnikání nebo volný pohyb osob.

O nezákonnosti mluví i ústavní právník Jan Wintr: „Mám za to, že to je nezákonné. Opatření mají chránit české území před šířením epidemie, ale zákaz vycestovat do ciziny sám o sobě není schopen tento účel naplnit.“

Podle něj je dostačující, když stát nastaví při návratu podmínky v podobě testů nebo karantény. „Je to mírnější a na účel, tedy ochranu před epidemií, lépe zacílené než prostě zakázat vyjet,“ dodal.

Podle ústavního právníka Jana Kysely by ale nešlo o ne­ústavní krok. „Neústavní by bylo, pokud byste úplně zakázali opustit Českou republiku nebo zakázali vstup do všech zemí, takže by občané nemohli nikam vyjet,“ řekl Právu.