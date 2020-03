Vláda schválila kurzarbeit. Vyplatit může až 39 tisíc korun

Vláda schválila, aby stát vyplácel zaměstnavatelům dva příspěvky na mzdy. Lidem v karanténě a na mzdy pracovníků uzavřených provozů poskytne 80 procent náhrady mzdy, a to do 39 000 korun. U omezení výroby kvůli výpadku pracovníků, surovin či poklesu poptávky to bude 60 procent, a to do 29 000 korun. Podpora se stanoví ze superhrubé mzdy.