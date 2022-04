Příspěvek 5000 korun na každé dítě. Vláda rozhodla o pomoci milionu rodin

„Rozhodli jsme o jednorázovém příspěvku na dítě ve výši 5 tisíc korun. Příspěvěk dostanou domácnosti s příjmem do milionu korun ročně,” uvedl premiér. To vychází zhruba na příjem 83 000 měsíčně na rodinu. Jde očistý příjem, zdůraznil ministr práce Marian Jurečka.

Podle něj se tyto příspěvky dotknou více než dvou milionů dětí. „Týká se to dětí do 18 let. Odhadem to bude 1,1 milionů domácností,” řekl ministr na dotaz Novinek.