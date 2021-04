Žáci druhých stupňů se vrátí do škol v až pěti krajích

V Královéhradeckém, Karlovarském a Plzeňském kraji se od 3. května vrátí do lavic žáci 2. stupňů základních škol. Učit se budou v rotační výuce. Je možné, že se do lavic vrátí žáci druhých stupňů a děti do školek i v Praze a ve středních Čechách. O tom se definitivně rozhodne ve čtvrtek.