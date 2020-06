Varhany sv. Víta brzdí virus i slabá koruna

Dílna totiž leží v Katalánsku, v jednom z nejvíce zasažených regionů nemocí covid-19. „Zaměstnanci dílny vůbec nemohli do práce ani docházet, a tak se zdrželo např. náročné ozvučení největších píšťal nebo osazení a odzkoušení dynamických žaluzií,“ řekl Právu organolog pražské diecéze a manažer projektu svatovítských varhan Štěpán Svoboda.

Dodal, že se tím zpozdila i následná demontáž celých varhan a převezení do Prahy. „I přes termínový posun by nemělo dojít k žádné větší komplikaci,“ podotkl Svoboda.

Původně se měl nástroj v katedrále poprvé rozeznít v těchto dnech. Podle Svobody to byl příliš optimistický odhad. Reálné podle něj je, že varhany poprvé zahrají až ke konci roku 2021.