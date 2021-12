Vánoční prázdniny se prodlužovat nebudou

Vánoční prázdniny by se měly prodloužit, plánuje pětikoalice

Vánoční prázdniny by se měly prodloužit, plánuje pětikoalice Domácí

Proticovidový tým nastupující vlády se shodl, že vánoční prázdniny by se měly prodloužit tak, že by letos děti šly do školy naposledy v pátek 17. prosince. Podle běžné organizace školního roku začínají vánoční prázdniny až 23. prosince.