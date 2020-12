Vadí už i procházka s kávou. Vláda zakázala prodej v kelímku z okének

„Není to omyl. Cílem je, abychom nechodili po vánočních trzích a po ulicích s kelímky a jídlem,“ komentoval Blatný opravené znění čtvrtečního usnesení vlády. Zdůvodnil to tím, že restaurace takto prodávaly nápoje, které by se jinak prodávaly ve stáncích například na vánočních trzích. Konzumace občerstvení na trzích je ale zakázána. Opatření se podle ministra nevztahuje na prodej přes okénko do auta.