V Postřekově ji za války zachránili, vrací se tam

„Evu bereme jako vlastní. Jsem hrdá na babičku a dědu, že jí pomohli. Je to závazek i pro mě,“ řekla Ludmila Hrubá, vnučka Kryštofa a Ludmily Jahnových. Obě ženy se viděly na křtu nové knihy Cesta, kterou pamětnice napsala a v níž líčí svůj život. Jde už o její čtvrtou publikaci. „Je to pořád stejný příběh, jen z jiného úhlu pohledu,“ vtipkovala autorka.

Její otec Jindřich však v září 1944 musel transportem do Osvětimi. „To bylo naposledy, co jsem ho spatřila,“ řekla.

O měsíc později do stejného vlaku nastoupila také Eva a její matka Marta. „V Osvětimi to bylo šílené peklo. Samé apely, bití, řev, všudypřítomné zlo a smrt. Snažila jsem si ty hrůzy držet dál od těla. V noci jsem se ve snech i představách vracela domů, kde jsem se dobře najedla a vyspala,“ vzpomínala.

Poté se obě dostaly do lágru Grünberg, odkud musely v dubnu 1945 na pochod smrti. Ten její matka nepřežila. „Ona pro mě byla zdrojem síly i svobody. Pořád mi vykládala, co uděláme, až dorazíme zpátky do Prahy,“ popsala Eva Erbenová, jež se jako zázrakem zachránila. „Večer nás nahnali do stodoly. Napůl mrtvá jsem se zavrtala do slámy a usnula. Ráno jsem se probudila a nikde nikdo,“ uvedla.