V pardubické věznici se rozšířil koronavirus

Mluvčí Vězeňské služby ČR (VS) Petra Kučerová odmítla s ohledem na bezpečnostní rizika situaci v konkrétním zařízení komentovat. Pouze uvedla, že z 19 300 vězněných osob se momentálně s nákazou potýká 464 lidí.

K situaci v pardubické věznici řekla, že je pod kontrolou. Jedinou změnou podle ní je, že civilní zaměstnanci nyní vypomáhají při některých činnostech, které běžně řeší pracovníci VS. „Není to tak, že by prováděli dozor,” zdůraznila Kučerová.