V Mělníku se strhl boj o kadibudky

Dvojbudka s toaletami pro dámy a pro pány by měla stát u hřbitova v Pražské ulici.

Ten má podle svých slov nabídku zahraniční firmy, která je výrazně výhodnější než cena, za níž dvojbudku pořizuje město. „Měli bychom starší repasovanou toaletu zhruba za 330 tisíc korun. Navíc je na rozdíl od té plastové, co kupuje město, pevná betonová, odolná vandalům. I díky tomu může být i na mince,“ uvedl Trejbal v narážce na to, že městem objednaná toaleta je přístupná jen s aplikací v mobilním telefonu nebo s platební kartou.

„Tu už má v dnešní době skoro každý,“ argumentoval místostarosta Milan Schweigstill (za STAN ), který odmítal argumenty, že by starší lidé nebyli schopní s kartami zacházet. „Nedělejme z nich hlupáky,“ mínil místostarosta.

Místo u hřbitova v Pražské ulici bylo vybráno až poté, co bylo rozhodnuto, že se letní kino v letošním roce nebude realizovat vzhledem ke koronaviru. Dodavatel navíc operativně zareagoval na možnost napojení na inženýrské sítě bez navýšení ceny,“ uvedla mluvčí radnice Barbora Walterová.

Radnice si nechala vypracovat i nabídku od opozicí doporučené firmy. Cena by byla téměř 530 tisíc korun, ale bez DPH. „K tomu je zapotřebí započítat ještě dopravu, zajištění jeřábu, základovou desku a stavební práce s ní spojené, zajištění přívodu vody, kanalizace a elektřiny, inženýring spojený se stavbou, zajištění povolení umístění toalety a dokončovací práce,“ vypočítávala Walterová v zaslaném stanovisku vedení města.

Podle opozice je sporné i umístění toalety. „Na hřbitově není tolik potřeba, kde jsou lidé čtvrt hodiny a zase odejdou. Spíš by měla být u hřiště na Polabí,“ mínil Trejbal.

Podle vedení města záchodky u hřbitova poslouží nejen návštěvníkům hřbitova, ale i lidem chodícím do parku, čekajícím na zdejších autobusových zastávkách nebo návštěvníkům nedalekých obchodů. Oprava toalet na hřbitově by byla podle radnice nákladná, navíc by po zavření hřbitova nebyly pro veřejnost dostupné.